Munícipes Reclamam De Buracos Em Muitas Vias De Catanduva

Muitos munícipes de Catanduva estão reclamando dos buracos que estão em diversos pontos da cidade prejudicando o trânsito e causando alguns incômodos ou até mesmo acidentes, a equipe do Jornal O Regional procurou a Prefeitura para entender como anda os trabalhos para melhorar a pavimentação.

Segundo a Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, está realizando manutenção constante com serviço de tapa-buracos em todos os bairros da cidade. “Além disso, a chuva dificulta a execução do trabalho. Muitos reparos que tenham sido feitos recentemente podem ser prejudicados com a força da água da chuva, o que acaba exigindo outra manutenção no mesmo local”, explicou a secretaria.

A secretaria de Obras e Serviços ainda ressaltou que no período chuvoso, a água acaba acumulando no asfalto e, como consequência, vários trechos são prejudicados com a formação de buracos.

Em questão de lugares com buracos, os pontos críticos da cidade que há mais prioridades para o serviço de tapa-buracos são as demandas apresentadas pela Ouvidoria, tanto pelo aplicativo, quanto por telefone, além da verificação que é desenvolvida in loco, com a fiscalização desenvolvida pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços.

A secretaria de obras termina pedindo ao munícipe que ajude a Prefeitura solicitando onde deve ser realizada o tapa buraco ou qualquer outro problema por meio do aplicativo Ouvidoria Catanduva, disponível para todos os tipos de celulares, além do telefone da Ouvidoria – 0800-772-9152.

Ariane Pio

Da Reportagem Local