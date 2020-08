Munícipes Podem Encaminhar Propostas Para Auxiliar Elaboração do Orçamento 2021

Para aumentar e democratizar a participação popular na gestão administrativa, a Prefeitura de Catanduva vai receber propostas e/ou questionamentos dos munícipes que poderão auxiliar na elaboração do Orçamento Municipal 2021.

As manifestações podem ser encaminhadas, via internet, até 26 de agosto, às 17 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, as sugestões podem ser enviadas ao e-mail participe@catanduva.sp.gov.br para que sejam analisadas. A LOA – Lei Orçamentária Anual está prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica. Nela, com auxílio do cidadão, estima-se a receita e é fixada a despesa do município para o exercício do próximo ano. O modelo é participativo.

No orçamento público, a Prefeitura faz a projeção de todas as receitas que arrecadará no ano seguinte, inclusive dos convênios que fará com as esferas estadual e federal. Também é no orçamento que fica definido onde e como serão gastos esses recursos, visando ao equilíbrio das contas municipais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

