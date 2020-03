Munícipe Relata Distribuição de Leite Estragado em Postinho do Pachá II

A Equipe do Jornal O Regional recebeu uma denúncia na última terça-feira, dia 10 de Março, de um munícipe alegando que o leite distribuído gratuitamente na Unidade de Saúde Familiar Dr. Sérgio Banhos está estragado. O morador que prefere não ser identificado relatou que o fato aconteceu duas vezes na mesma semana.

“A minha esposa pega o leite no postinho na segunda, quarta e sexta-feira e o leite veio estragado duas vezes da mesma semana. Eu acho uma falta de respeito com as famílias de baixa renda que dependem dessa ajuda, são muitas pessoas que precisam do leite que é distribuído”, relatou o munícipe.

Os moradores realizaram uma queixa aos funcionários do local. “Nós informamos aos funcionários da unidade sobre a má qualidade do leite e eles alegaram que o problema está no transporte e que há possibilidade do produto não vir refrigerado. Isso é um descaso com a população”, comentou.

Em nota ao Jornal O Regional a Prefeitura de Catanduva informou que a responsabilidade da refrigeração é da empresa que realiza o transporte. “De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a situação vivenciada pela moradora pode ter sido pontual. Já que não houve queixas e nem problemas relacionados ao exposto. Os leites estão armazenados sob refrigeração na Unidade de Saúde do Pachá. O transporte até o local é de responsabilidade de empresa terceirizada, por meio de veículo apropriado”, informaram.

Após a denúncia ter sido apresentada, os moradores relataram que o leite foi distribuído em boas condições. “Pegamos o leite na sexta-feira, dia 13, e veio em boas condições”, finalizou o munícipe.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local