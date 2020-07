Munícipe Divulga Mensagem de Agradecimento ao Atendimento Prestado na UPA de Catanduva

O atendimento prestado pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva foi alvo de elogios por parte de uma internauta. A mulher relatou que a mãe precisou de atendimento e, ao contrário do que muitos informam, ambas foram bem atendidas.

“Minha mãe está internada, como a maioria sabe. Bom, foram quinze dias corridos indo no UPA, buscando médicos e, ontem, ela acabou tendo que ir para UTI. No último sábado cheguei ao UPA novamente e encontrei, de cara, anjos do senhor nos esperando, foram vários médicos e enfermeiros. Agradeço a cada um por tudo, mas em especial a Dra. Gabriela Salles, que não foi uma médica, cuidou dela de uma maneira que não sei nem dizer o quanto foi importante. Acredito que em meio ao tumulto do UPA entrou umas 20 vezes no quarto para ver como ela estava. Que todos os médicos possam ver nela a diferença entre trabalhar e amar o que faz. Enfermeiro Wanderson com tanto carinho por ela. A enfermeira Nayelly Cristina, por ter tido paciência comigo e conversado tanto e explicado. Ao Giovanni pela atenção. Enfim, sei que também são pessoas que não tem tudo à mão, mais fazem o seu melhor. Gratidão é algo que não se fala, mas se demonstra e isso que fizeram fez a diferença em nossas vidas. Todos fizeram algo por ela e agora ela está nas mãos do Senhor”, agradeceu a munícipe.

O vice-presidente Marcelo Fernandes respondeu a mensagem divulgada. “Manifestações como essa nos enche de entusiasmo para continuarmos buscando a excelência de nossos serviços, assim como confirma a qualidade de nosso quadro de profissionais, digno dos maiores elogios, com capacidade técnica e humanitária.”

Luciano Pastor, Presidente do Mahatma Gandhi complementou os elogios da paciente. “Em nome de toda a diretoria, em nome de toda a Família Mahatma Gandhi, cumprimentamos todos os nossos colaboradores que sempre se dedicaram com força total e que, neste difícil momento de enfrentamento ao coronavírus, estão na linha de frente, lutando, suando, fazendo, socorrendo e encaminhando. Verdadeiros anjos da pandemia. Nosso muito obrigado.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook