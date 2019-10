Multinacional Do Agronegócio Inaugura Hotel De Abelhas

Com apoio do Programa Bee Care da Bayer, a COFCO irá implantar em sua unidade de Catanduva, um hotel de abelhas, uma estrutura de madeira em formato de colmeia, e dentro dos “favos” são colocados pequenos troncos de madeira com diferentes perfurações, que servem para melhorar a adaptação nos locais e chamar atenção de outros insetos polinizadores. A data de lançamento está prevista para quinta-feira (3). Além de madeira nos “quartos”, será possível usar capim, vários tipos de terra e feno para acolher melhor as abelhas e aumentar a produtividade na propriedade.

A empresa se baseia na Cultura Sunshine, que tem como pilares a Sustentabilidade, Inclusão, Inovação e Integridade. Valores como a ética, o respeito às pessoas e a natureza e o compartilhamento de ideias.

Com o Projeto Polinizar a multinacional busca implantar ações e práticas de manejo, de forma que a produção de cana-de-açúcar conviva em harmonia com a atividade apícola da nossa região de atuação. Criado no final de 2016, o Polinizar vem mapeando, os apiários existentes, criando uma rede de comunicação efetiva com a comunidade apícola.

Ariane Pio

Da Reportagem Local