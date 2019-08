Multicultural, Festival Literário Dell’arte (Flid) Traz Espetáculos E Estímulo À Leitura

Catanduva e região poderão desfrutar do Festival Literário Dell’arte, o Flid, entre os dias 12 e 17 de agosto, na Biblioteca Municipal Embaixador Macedo Soares. A programação é gratuita e contará com atividades formativas, rodas de conversa, encontros com autores, e sessões de contação de histórias.

O coordenador de eventos da Dell’arte , Rafael Back, conta que o objetivo da associação é incentivar o acesso à arte e estimular a leitura. “Desde sua fundação, a Associação Dell’arte tem como objetivo dar acesso à arte e formar uma cidade de leitores. Esses dois objetivos da associação tem sido o caminho, e todas as nossas atividades estão sendo direcionadas. E tudo o que a gente direciona do nosso trabalho é para que as pessoas tenham acesso à arte e também para que se forme uma nova geração de leitores”, conta Rafael Back.

Rafael conta ainda que a cultura e a educação são fundamentais na mudança de uma nação. “Tendo em vista que o país passa por um momento de transformação, a gente acredita que formar uma geração de leitores vai fazer com que essa nova geração escolha melhor seus representantes, que eles tenham acesso a outras coisas, a outras informações que possam ampliar seus horizontes e que eles, no futuro, deem continuidade a essa nova geração de leitores, porque a cultura e a educação é que podem mudar de fato uma nação”.

Uma novidade desta edição é que o Flid vai incorporar o concurso dos Poetas da Região, dentro da Feira Literária, em uma parceria do grupo de Poesia Guilherme de Almeida, com a Secretaria Municipal de Cultura de Catanduva. Essa apresentação será no último dia do Festival.

A iniciativa também trará uma feira de livros para a cidade. Serão mais de três mil títulos disponíveis, de variados gêneros, para as mais diversas faixas etárias, com preços a partir de R$ 2. “O Flid é mais uma ação que provoca o protagonismo do artista local, por meio da realização em conjunto. A ação é de muita relevância para estimular o gosto pelas artes em suas mais variadas expressões”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O Festival será realizado de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 9 às 18 horas. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal está localizada na Avenida São Domingos, 880. Informações: (17) 3531-5100, 3525-0911, 99731-4406.

André Santos

Da Reportagem Local