Mulheres Lideram Competições No Final de Semana

As mulheres foram as protagonistas em ­várias competições dis­­­­­­putadas no final de semana, em Catanduva. O ciclo teve à frente a figura feminina em partidas de basquete, futsal e vôlei.

Em um dos confrontos, a equipe feminina de vôlei da Smelt venceu Viradouro em partida decisiva no 2º Campeonato Regional de Voleibol 2019 de Vista Alegre do Alto. Catanduva marcou 3 sets contra 1 das adversárias. Com o resultado, as meninas da Smelt garantiram vaga à final da competição.

Catanduva também ocupou lugar de destaque na classificação da Super Copa de Futsal Feminino. Recém-formada, a equipe da Smelt completou a participação em 3ª colocada na competição. O título de campeã ficou para outra equipe da cidade, Paulista de Catanduva. Em segundo lugar, ficou Olímpia e na quarta posição José Bonifácio. Ao final, as três primeiras colocadas ganharam troféus e medalhas.

Para completar a rodada esportiva, Catanduva entrou em quadra em disputa válida pelo Paulista de Basquete 2019. Jogando no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, as meninas do Bax marcaram 59 pontos, mas acabaram derrotadas por Araraquara, que fez 67 pontos.

