Mulheres Dominam e São Maioria Entre Bolsistas De Mestrado E Doutorado No País

Com o mês de março sendo internacionalmente marcado pelo Dia da Mulher, comemorado no dia 8, vale ressaltar o grande avanço e conquista delas em diversos setores de relevância nacional. De acordo com as matrículas em cursos ofertados pela Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, elas são, hoje, a maioria entre os bolsistas de mestrado e doutorado no Brasil. Somam 195 mil matriculadas em cursos que contam, ao todo, com 364 mil estudantes.

“Além de estarem em alta na pesquisa, no ensino, no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação brasileiras, as mulheres também estão fazendo bonito na produção de artigos científicos. Atualmente, 72% dos materiais produzidos no Brasil são de autoria feminina, de acordo com a Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI)”, ressalta nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

A diretora de Avaliação da Capes, Sônia Bao, destaca ainda a construção que vem sendo feita para que as mulheres cheguem ao topo da pesquisa no país. De acordo com a gestora, áreas, antes com pouca ou nenhuma participação feminina, desde a graduação, hoje têm uma presença feminina significativa em seus cursos: “É preciso aumentar a base para conseguir chegar às posições de destaque. […] Isso é transferido para a pós-graduação, para professores do ensino superior, logo, para pesquisadoras”.

