Mulher Morre em Acidente Na Rodovia Cesário José De Castilho

Na tarde de domingo (8), uma mulher morreu após capotar o carro na rodovia Cesário José de Castilho (SP-321), sentido Catanduva a Itajobi. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no local do acidente.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motorista, de 41 anos, seguia sentido Catanduva-Itajobi, quando no km 481 perdeu o controle da direção do carro vindo a capotar, com o impacto, o veículo caiu em uma ribanceira deixando o carro destruído. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros na vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos no local do acidente. Não se sabe qual foi o motivo do acidente.

Há dois meses, um adolescente de 17 anos morreu e seus pais ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um carro e um caminhão, nessa mesma vicinal de Itajobi.

De acordo com a Polícia Militar, o carro em que as vítimas estavam saiu de uma chácara e tentou acessar a estrada, mas acabou batendo na lateral de um caminhão que trafegava pela via. O caminhoneiro relatou à polícia que o motorista não viu o caminhão. Ele também afirmou que não conseguiu evitar o acidente. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e seguiram para o local da batida. Na ocasião, o adolescente não resistiu aos ferimentos. O motorista e a passageira, que são pais do adolescente, foram socorridos e levados ao Hospital Padre Albino, em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local