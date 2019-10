Mulher Devota De Nossa Senhora Consegue Graças De Ser Mãe

Ângela Anastácio Mello, 37 anos, é mãe graças a Nossa Senhora de Aparecida e por isso hoje ela estará no Templo em Aparecida do Norte para pagar promessa feita a santa há dois anos, quando ela realmente se apegou na missa de Nossa Senhora, no domingo pela tv.

Casada a mais de 15 anos e como o tempo foi passando, ela não engravidava, começou a fazer exames para verificar se tudo estava bem com a saúde. Da mesma forma, o seu esposo também submeteu-se a vários exames. Foram anos e anos fazendo testes e ela foi desanimando e desistindo em ser mãe. Então, no dia 12 de outubro de 2017, assistindo pela tv a missa, ela disse a Nossa Senhora que queria ficar grávida. Ela conta que orou sobre a vontade de serem pais, pois já estava com quase 40 anos de idade e compreendia os riscos de uma gravidez nessas condições.

“Minha fé era tão grande que eu pedia em lágrimas que queria muito ser mãe e não queria carregar os filhos dos outros nos meus braços, mas queria carregar o meu filho e visualizava como se eu já segurasse. Dentro de três meses, vi que minha menstruação estava atrasada e pensei que podia ser menopausa precoce, lembro que fiquei aflita, mas não imagina que estivesse grávida e quando fui ao médico, ele me deu a notícia que me deixou cheia de felicidade, eu carregava um bebê no meu ventre como a virgem Maria”, contou Ângela.

Ela explicou que logo no início, foram alertados de que seria necessário muito cuidado com a gestação, pois ela estava com o colo do útero aberto e poderia sofrer um aborto natural. “Não pensei duas vezes cheguei em casa e peguei meu terço e rezei para Nossa Senhora nos proteger e o bebê vir saudável”.

Ângela orava muito pelo bebê consagrando a Nossa Senhora todos os dias. “Pedi também ao Senhor uma Palavra que confirmasse que minha gravidez foi realmente um milagre recebido pelas mãos de Maria”. A devota conta que quando o Murilo veio ao mundo no ano passado ela viu uma luz aparecer por de trás do médico e sumir do nada, hoje para cumprir o prometido estará levando o bebê para o Santuário de Nossa Senhora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local