Muitos Idosos Em Fila De Banco Geram Preocupação Devido Aos Casos Da COVID-19

Todo começo de mês, de período de pagamento dos trabalhadores, enormes filas em bancos de Catanduva se formam. Mas a principal preocupação são os idosos que buscam receber seus benefícios.

A atenção é voltada principalmente para este grupo por conta da alta taxa de óbitos em idosos na cidade feitiço pela Covid-19.

Nesta semana houve um ‘bum’ de casos confirmados nas casas de repouso de Catanduva, um alerta a mais para que os que se encontram na faixa de risco, acima de 60 anos que precisam se prevenir e até mesmo evitar sair e ter contato com aglomerações.

O fato é que muitos idosos não conseguem utilizar aplicativos para receber ou pagar contas e sendo assim, a maioria se arrisca em enfrentar filas enormes para o pagamento da aposentadoria.

O Regional questionou se a Prefeitura de Catanduva se poderia fiscalizar filas principalmente em aglomerações com idosos, segundo a prefeitura cada banco deve estabelecer ordem e seguir as regras recomendadas pela Febraban.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressalta a importância de as pessoas respeitarem o distanciamento para evitar aglomerações como medida preventiva a Covid-19. A entidade informou ainda que cabe aos bancos organizarem o atendimento e o fluxo de pessoas nas agências.

Os bancos de Catanduva estão funcionando das 10h às 14h, mas existe um horário especial das 9h e 10h para pessoas consideradas do grupo de risco da pandemia, como idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência. Além disso, as agências bancárias estão orientando os clientes a priorizarem os canais digitais (celular, internet, fone fácil, autoatendimento) para realizar suas operações.

