Muito Além De ‘Jingle Bell Rock’: Músicas Para Curtir O Feriado

A festança da véspera de Natal acabou de passar, e os exageros na comida e bebida podem estar fazendo efeito no seu organismo. Se ontem a ordem era de farra e comemoração, esta quarta-feira pede por momentos de mais tranquilidade e descanso, mas não é só por isso que devemos perder o clima natalino. O Regional traz para você algumas dicas de músicas para que você monte aquela playlist bacana para curtir com sua família nesta época tão especial – afinal, não podemos passar uma tarde inteira ouvindo apenas Jingle Bell Rock –.

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Interpretada por uma das cantoras americanas mais famosas da atualidade, a canção de natal teve dois videoclipes gravados: o principal, que apresenta imagens granuladas de Carey, seus cães e família durante o período de festas, e Carey vestida com uma roupa de Papai Noel brincando na encosta de uma montanha de neve.

My Only Wish (This Year) – Britney Spears

Cantada por uma das maiores referências do cenário Pop mundial, a música traz Britney pedindo ao Papai Noel que lhe traga um amante para passar os feriados de fim de ano ao seu lado. A obra recebeu revisões mistas por membros da mídia especializada, no entanto, ao final da década de 2000, os analistas consideraram a música como um verdadeiro clássico natalino.

Santa Tell Me – Ariana Grande

Lançada em 24 de novembro de 2014, Ariana usou a hashtag #10DaysTilSantaTellMe no Twitter para iniciar a contagem regressiva de 10 dias do lançamento da canção. Em 18 de novembro, lançaram a arte da capa da música, que retrata uma simples luz de fundo rosa com as palavras ‘Santa Tell Me’ escritas no meio, em dourado. O vídeo original foi lançado em 12 de dezembro do mesmo ano, e conta com uma produção mais caseira, mostrando Ariana com seus amigos dançando a música.

Mistletoe – Justin Bieber

Lançado no iTunes em 17 de outubro de 2011 como o primeiro single do segundo álbum de estúdio e primeiro álbum natalino de Justin, Under the Mistletoe. A canção foi escrita por Justin Bieber, Nasri Atweh e Adam Messinger, sendo também produzida pelos dois últimos. De acordo com a Nielsen SoundScan (um sistema de levantamento de vendas de músicas e vídeos nos Estados Unidos e Canadá), em sua primeira semana a canção vendeu mais de 164,000 cópias, estreando em primeiro lugar no iTunes e em quinta na parada da revista norte-americana Billboard, Digital Songs.

When Christmas Comes – Mariah Carey e John Legend

Mariah Carey surge, mais uma vez, para enfeitar nossa playlist de Natal. Ao lado do cantor John Legend, a música foi escrita e produzida por Carey e James Poyser, sendo lançada como o segundo single do décimo-terceiro álbum de Mariah, Merry Christmas II You, em 21 de Novembro de 2011. O vídeo musical para ‘When Christmas Comes’ foi filmado em Los Angeles e é descrito pela cantora como uma “festa em casa”. Também aparecem os filhos gêmeos de Mariah, Moroccan e Monroe, nascidos em abril daquele mesmo ano.

Da Reportagem Local