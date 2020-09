MUDA, QUE CATANDUVA MUDA

São inúmeros problemas que nossa cidade enfrenta, todos agravados por uma pandemia mundial e também por falta de bom senso e espírito público de nossos governantes.

Vamos olhar um pouco nossos políticos que estão longe da máxima democrática “nada, nada supera o interesse público”.

Fazendo um mea culpa, nós também estamos distantes de “todo poder emana do povo”.

Os últimos anos mostraram que a cidade não cresce se os poderes não estiverem rigorosamente cumprindo suas funções, objetivando o bem comum, deixando de lado suas vaidades humanas e suas diferenças ideológicas.

Nossa Constituição é clara: executivo, legislativo e judiciário. Poderes independentes, mas harmônicos na busca do interesse comum.

Gosto de ler e ouvir sobre política, principalmente os filósofos.

Cargos eletivos não me atraem, entendo que cada ser humano representa um universo de possibilidades e não tenho a perspicácia necessária para distinguir quando transitam da luz à sombra.

Isso me faz lembrar de uma conversa que tive com um político experiente de nossa cidade. A certa altura da conversa, perguntei sobre as chances de determinado pré-candidato à prefeito, com foco em servir, ético, correto, com compaixão e coragem.

Perguntou: Tem dinheiro?

_Não, eu respondi.

_ Esquece, concluiu rapidamente.

Que pena.

As eleições urgem postura mais consciente e a hora é agora.

Acima de tudo temo que Catanduva esteja mais para Nietzsche do que para Aristóteles.

Explico:

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos” – Nietzsche

“O objeto principal da política é criar a amizade entre membros da cidade” – Aristóteles.

Vamos refletir e escolher bem quem vai nos representar por 4 anos.

Tem sido um difícil exercício de compreensão, entendimento e tolerância ouvir as sessões da Câmara Municipal.

Tudo pode ser dito, mas com respeito ao outro e principalmente aos munícipes que os elegeram para serem sua voz. Quando os edis ocupam a tribuna, estão representando quem os elegeu e a maioria dos eleitores não utilizam linguajar de baixo calão e ataques pessoais. Catanduva é uma cidade solidária, queremos ver os cargos de vereança serem mais respeitados.

A tribuna não é um palco de campanha eleitoral, onde tudo é permitido. Exigimos postura dos nossos edis.

As pesquisas mostram o que o brasileiro almeja: um governo que olhe muito o social mas não despreze a economia.

Parece exequível.

Regina Ruette

Articulista

