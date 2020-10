Muda, que Catanduva muda

O Brasil assistiu atônito dois fatos que escancaram a fragilidade da organização política e social de nosso país: um no Poder Judiciário, com a libertação de um chefe de tráfico de drogas em escala mundial que agora se encontra foragido e outro no Poder Legislativo quando o senador Chico Rodrigues foi alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de participação em esquema de desvio de recursos financeiros na área da saúde em plena pandemia.

Trazendo o foco para nossa Câmara Municipal de Vereadores que não tem sido respeitada como representação de seus eleitores por mais que seu presidente tente solucionar conflitos, a tribuna tem sido usada para aumentá-los e perpetuá-los.

Todos temos nossos valores e opiniões mas se não se respeitam os cargos é imprescindível que se respeitem as instituições, pois sem elas não há democracia.

Janaína Paschoal, deputada estadual reagiu “ não compreendo os senadores não apoiarem o afastamento daquele que escondeu dinheiro no corpo. Trata-se de proteção do SENADO como instituição“.

Vale o mesmo para nossos digníssimos edis: se existe uma condenação ou mesmo uma suspeita, os senhores se sentem confortáveis ao sentarem lado a lado na Câmara Municipal? Acham de verdade que estão agindo de acordo com a maioria de seus eleitores? Vocês elegeriam um suspeito de qualquer ato ilegal para defender seus interesses particulares?

O bem comum deve ser buscado mesmo com prejuízo de nossos interesses.

Em 1944, Paris se insurgiu contra a ocupação nazista que já durava 4 anos. Charles De Gaulle, líder do movimento libertador à época falou em seu emocionante discurso de vitória que a cidade indignada e martirizada foi libertada por ela mesmo.

O voto constitui o mais importante instrumento de mudança política e social.

Como em uma orquestra, mesmo com restrições individuais, podemos escolher no dia 15 de novembro quem mais nos representa e sobretudo defende o bem comum, o interesse público acima dos seus, construindo unidos uma sintonia com nossos votos para uma melodia mais harmônica e mais justa para Catanduva.

Parece exequível!

Regina Ruette

Articulista

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL