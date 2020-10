Mtur Criará TV Turismo Para Qualificar E Capacitar Profissionais Do Setor

Em 2021, os profissionais do setor do turismo vão poder contar com uma TV dedicada à sua formação, capacitação e qualificação: a TV Turismo. Com previsão de início ainda no primeiro semestre de 2021, o canal promete ser um forte combustível para o retorno do crescimento do setor no país, após os impactos da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelo secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, durante a feira virtual de turismo ABAV Collab 2020, organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV).

A estratégia integra o programa Qualifica Mais Turismo, que prevê a oferta de cursos em diferentes modalidades, online e presencial, voltados a todos os profissionais do setor, desde empreendedores, guias de turismo, garçons, até camareiras e recepcionistas, por exemplo. A qualificação em larga escala é fator diferencial de competitividade no setor de turismo, proporcionando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento na carreira dos colaboradores e a oferta de serviços e atendimento mais qualificado ao turista.

Também participaram do painel virtual na ABAV Collab especialistas da área de educação em turismo e representantes de emissoras de TV que atuam com ensino e formação, como a TV Escola e a TV Cultura.

