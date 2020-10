MS E Conselho Do Ministério Público Firmam Acordo De Cooperação Parta Melhorias No SUS

O Ministério da Saúde e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) firmaram um Acordo de cooperação técnica para aprimorar a prestação de serviços à população, aperfeiçoando as políticas públicas na ponta, a qualidade dos gastos e a regulação do acesso no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A assinatura do acordo foi realizada em uma solenidade, na quinta-feira (15), na sede do Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília.

O acerto prevê ainda a ampliação da transparência dos dados e informações em saúde para toda a sociedade, além do monitoramento do desempenho, a implementação e os resultados dos programas do SUS. A medida fortalece ainda mais o relacionamento entre a pasta e o Ministério Público.

Na avaliação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o acordo é um marco histórico para a saúde dos brasileiros. “Quando falamos de um compromisso como esse, um acordo de cooperação técnico nesse nível, nós estamos falando em gastar menos com mais resultados. Portanto, faremos uma gestão da saúde com mais qualidade. Reorganizamos a estrutura jurídica do Ministério da Saúde para fazermos a contraparte desse acordo. Os recursos da saúde pública precisam ser auditados e acompanhados até o final, com a prestação de contas”, disse. O ministro afirmou, também, que temos que estar ao lado do Ministério Público, da transparência, da lealdade e da reponsabilidade.

Para o presidente do CNMP, Augusto Aras, o Acordo de Cooperação reafirma o compromisso de diálogo, de integração do Ministério Público Brasileiro com o Ministério da Saúde. “Nossa fase agora é de fiscalização. É saber para onde foram direcionados os recursos que o Governo Federal mandou para os estados e municípios. É saber o que cada Unidade da Federação fez com os bilhões que foram confiados, para que o povo brasileiro tivesse e tenha superação da pandemia da Covid-19, de tratamento eficiente, tratamento adequado”, assegurou.

Na oportunidade, além do ministro da Saúde e do presidente do CNMP, Augusto Aras, também participaram o secretário da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, a presidente da Comissão de Saúde do CNMP, Sandra Krieger, o assessor especial do Ministro Eduardo Pazuello, Zoser Hardman de Araújo, a diretora de Integridade do Ministério da Saúde, Carolina Palhares, entre outras autoridades.

