MS Dá Aval e Catanduva Pode Aderir a Serviço de Atendimento Domiciliar

A Cidade Feitiço está habilitada, pelo Ministério da Saúde, a implantar os serviços de atendimento domiciliar. Com essa novidade, o município irá contar, agora, com duas novas equipes de trabalho para atendimento da população: Emad – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar e Emap – Equipe Multiprofissional de Apoio.

O serviço se trata de um conjunto de ações de promoção à saúde, tratamento de doenças e reabilitação com garantia da continuidade dos cuidados a pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde que estejam impossibilitados de ir até uma unidade de saúde. Esse tipo de atendimento especializado tem o intuito principal de proporcionar uma melhor qualidade de vida a pacientes que estão em casa e precisam de acompanhamento de saúde. Por consequência das ações, a expectativa é a redução do tempo de internações e atendimento em hospitais.

“A Emad é composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Enquanto que a Emap é formada por três profissionais de nível superior, escolhidos entre oito diferentes ocupações: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional”, diz a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

A Secretaria Municipal de Saúde promete tomar as providências para implantar os serviços. A previsão é que haja incremento financeiro no valor de R$ 56 mil mensais repassados do Governo Federal à Catanduva para o custeio das ações. As normas sobre os serviços constam na Portaria nº 3.654/19 do Diário Oficial da União, que foi publicada em 17 de dezembro de 2019.

“As duas novas modalidades ampliam o rol de serviços da atenção básica de Catanduva, que já possui 24 ESF – Equipes de Saúde da Família , cinco equipes do Nasf-AB – Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, cinco equipes de Atenção Básica e uma equipe de Consultório na Rua”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local