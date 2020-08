MP Recorre Ao TJ Após Absolvição de Macchione Por Compras de Palmeiras Imperiais

O Ministério Público de Catanduva recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado após absolvição do ex-prefeito Afonso Macchione Neto em ação de improbidade administrativa pela compra de plantas – incluindo as Palmeiras Imperiais – para a Praça Monsenhor Albino, Praça da Matriz.

O processo não é novo, a sentença da juíza Maria Clara Schmidt de Freitas, que julgou improcedente a ação, é datada de janeiro de 2019, mas a apelação cível da Promotoria foi cadastrada no TJ, no dia 28 de julho deste ano.

A ação civil é baseada em denúncia do ex-vereador Vagner Luiz Pimpão Bersa sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa para o fornecimento de plantas para a Administração, dentre as quais os preços pagos por palmeiras imperiais.

Para o MP, a licitação teria resultado em prejuízo à administração pública de R$ 22,8 mil. Um engenheiro agrônomo do Ministério Público que foi nomeado para averiguar a conformidade do plantio das espécies compradas constatou que plantas adquiridas não estavam plantadas na Praça da Matriz, conforme a compra. O valor das espécies faltantes, segundo apurou o perito, chegaria a R$ 97 mil.

Ao todo, conforme o processo, foram compradas 16 palmeiras imperiais para serem plantadas na Praça da Matriz e do Idoso. Cada palmeira imperial teria custado aproximadamente R$ 3 mil reais.

Em primeira denúncia, Pimpão com base em documentos recebidos, afirmava que empresa contratada seria do marido de uma secretaria municipal, na época e que a empresa, segundo ele, teria passado a emitir notas fiscais, depois de anos de abertura e isso apenas após a esposa assumir a frente da secretaria.

As palmeiras imperiais começaram a ser plantadas em dezembro de 2010, na época, o então secretário de meio ambiente, Carlos Alberto Calixto Lapera afirmou que seriam sete palmeiras na Praça Monsenhor Albino.

Na apelação, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha afirma: “Postulou-se a condenação por improbidade administrativa do então Prefeito de Catanduva, Afonso Macchione Neto, da empresa, com a participação do Município, por realizar procedimento licitatório, pregão, com irregularidades, contratando com firma de propriedade do marido de Secretária Municipal, ensejando prejuízo ao erário, quer pelos valores de alguns itens, em comparação com outras ofertas, já que a licitação adotara o critério global ou aquisição por lote, ao invés de fazê-lo por item, bem como por conta de plantas que não foram encontradas plantadas no local destinado na licitação e na contratação, conforme constatação dos Assistentes Técnicos do Ministério Público”. O promotor pede reforma da sentença considerando procedente a ação.

Protocolado em janeiro, em meses posteriores, a empresa e o ex-prefeito Afonso Macchione Neto também se manifestaram. A empresa afirmou que a licitação ter sido realizada por menor preço global e não menor preço por item, deve-se levar em consideração que uma aquisição seria inviável a aplicação da modalidade por itens, face ao grande número de produtos licitados. “O que acarretaria na perda da economia de escala, sem contar os inúmeros contratos que teriam que ser administrados pelo município”. Disse ainda que as plantas foram corretamente entregues à Prefeitura e que cumpriu sua parte da relação jurídica, não havendo o que se falar, em momento algum, de qualquer ato de improbidade”.

Sobre o dono da empresa ser marido de secretária municipal na época, informou : “temos que o processo licitatório nº 34.657/2010, referente ao pregão nº 187/10, foi encaminhado previamente ao setor jurídico da municipalidade, passando pelo crivo daquele, cujos profissionais emitiram parecer onde afirmaram que não denotaram vícios que poderiam comprometer o certame, estando o mesmo em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00 e alterações posteriores”.

Por meio de seu advogado, a manifestação de Macchione: “cumpre lembrar que o Apelado Afonso Macchione, é engenheiro de profissão e, enquanto Prefeito baseou-se na expertise dos Membros da Comissão de Licitação e nos Pareceres Jurídicos da lavra dos eminentes Procuradores Municipais para autorizar o processo licitatório, da forma como foi elaborada por esses especialistas; sempre a bem do interesse público da população de Catanduva”.

