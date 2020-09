MP Envia Representação à PGJ Para Inconstitucionalidade Sobre Área Social

O Ministério Público de Catanduva encaminhou à Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) do Estado de São Paulo uma representação contra a lei municipal que declara área de interesse social, terras adquiridas para o Projeto de Habitação Social, promovido pela Associação Bom Pastor, de Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. A promotoria de Patrimônio Público sugere que a lei aprovada pela Câmara, de iniciativa do vereador André Beck é inconstitucional.

De acordo com o documento enviado, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha, argumenta que : “O loteamento em questão foi instituído por associação beneficente na cidade, cujo Presidente é um Padre, que se apresentou, nas eleições, como candidato a Prefeito, já falando que pretendia, enquanto Prefeito, regularizar a situação do loteamento, que está irregular, tanto que é objeto da ação civil pública. O loteamento foi implantado sem qualquer estudo prévio de impacto ambiental ou de vizinhança e sem a autorização dos órgãos competentes, forçando uma situação, ou seja, cria-se o problema, vende-se a solução aos mais carentes e, depois, exige-se do Poder Público a solução, ao arrepio da lei”.

Ainda conforme a representação, o pedido é de análise nas situações que considera inconstitucional: “ a) vício de iniciativa, porque o projeto de lei complementar visando a declaração da área como de interesse social é de Vereador, e não do Prefeito; b) a lei fala que o loteamento será implantado, mas segundo a ação ajuizada, os lotes já foram vendidos sem qualquer regularização ou autorização legal; c) não foram realizadas, as audiências necessárias para a declaração legislativa, alterando o plano urbanístico do Município; d) não foram realizados, antes da implantação do loteamento, os estudos prévios de impactos ambiental e de vizinhança; Assim, com o devido respeito e acatamento, entende que a Lei Complementar n. 983/2020 padece de inconstitucionalidade cujo projeto é de autoria de parlamentar que, sem qualquer estudo prévio consistente”.

A Lei Complementar n. 983/2020 é de autoria do vereador André Beck. O projeto de lei foi aprovado em julho deste ano. Na votação do projeto, Beck defendeu a proposta. “ “Eu entendo que a Câmara pode aprová-lo. Acho importante a Câmara enfrentar esse tema, são milhares de família aguardando esse projeto. Eu juntei ao processo cópias de documentação de tramitação do projeto junto à Prefeitura. A associação não tem fins lucrativos, o projeto não tem fins lucrativos. Milhares de pessoas se uniram, pagaram por essa área, foi registrado em cartório e está tramitando”, disse.

Desde 2017, a Associação Bom Pastor tem buscado implantar o Projeto de Habitação Social Coletiva. A primeira área comprada, por meio do projeto social, foi em dezembro de 2017 e 1.100 famílias participaram da divisão e pagamento. A área está localizada acima do Jardim dos Ipês e ao lado do Residencial Pachá II .Em 2019, a justiça determinou os bloqueios das contas da Associação Bom Pastor e proibiu novas negociações.

Karla Konda

Editora Chefe