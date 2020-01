Movimento Negro de Catanduva Realiza Hoje Reunião Para Divulgação das Atividades de 2020

O Movimento Negro de Catanduva vai realizar neste domingo, 19 de Janeiro, a primeira reunião de 2020.

O objetivo é divulgar as atividades que serão realizadas durante o ano.

O evento será no Mocó do Zica, localizado na Rua Seminário, 61 – São Francisco, às 16h.

De acordo com Mariana Gonçalves, uma das integrantes do MNC, será um encontro para troca de experiências e descontração. “Estamos abrindo esse espaço para um encontro bacana e fazermos a programação de 2020. Vamos abordar temas para esse ano, possíveis eventos, oficinas, uma troca de ideias”, destacou.

“Vai ser um bate-papo aberto à toda comunidade, ou seja, estão todos convidados, não é porque é uma reunião do Movimento Negro que estamos fazendo uma divisão, contamos com a participação de todos”, finalizou Mariana.

O Movimento Negro de Catanduva foi fundado há dois anos e realiza atividades, oficinas, debates, contação de histórias abertas à toda comunidade para que a população possa se integrar de pautas pertinentes a causa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local