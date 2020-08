Movimento Inova Acontecerá em Outubro, de Forma Online, Pelo Centro de Mídias SP

O Movimento Inova 2020 acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, de forma online, com o objetivo de valorizar práticas docentes e dos estudantes no que se refere à utilização de novas tecnologias educacionais, assim como conectá-los, com os demais membros da rede, às soluções tecnológicas e ao ecossistema de inovação de São Paulo.

“O Movimento Inova é uma oportunidade de explorar novas possibilidades de aprendizagem por meio de experiências mão na massa, conectando sonhos dos jovens a resoluções de problemas reais, ao mesmo tempo em que busca valorizar e reconhecer trabalhos de professores e estudantes visando um aprendizado mútuo”, ressalta a assessora de Tecnologia e Inovação da Secretaria da Educação, Debora Garofalo.

A primeira fase de inscrições para o Hackathon e a Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa está aberta até o dia 31 de agosto. A iniciativa busca reunir dez grupos de alunos que tenham criado soluções tecnológicas para os problemas e desafios da rede estadual de ensino. No fim da imersão de dois dias, o grupo que chegar ao melhor resultado será premiado.

Poderão participar estudantes do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo, com idade igual ou superior a 15 anos, com equipe composta por até quatro alunos, não sendo aceitas equipes com número inferior. Os grupos participantes deverão apresentar soluções tecnológicas em diversos formatos, como aplicativos, sistemas, processos ou serviços que sejam otimizados por meio de uma ferramenta tecnológica, entre outros.

Na Mostra Interativa de Robótica e Computação Criativa, a Secretaria da Educação pretende mapear boas práticas de robótica e de computação criativa nas unidades escolares da rede estadual, proporcionar um ambiente para a troca de experiência, fomentando a robótica e a computação criativa nas unidades escolares, bem como replicar boas práticas, por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Poderão se inscrever grupos de, no máximo, dois estudantes, do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio da rede estadual, sem qualquer restrição de localidade.

Os participantes deverão apresentar projetos de robótica e computação criativa que tenham sido desenvolvidos dentro das unidades escolares em qualquer área do conhecimento, grupos de estudos, grêmio estudantil, entre outros. Serão priorizados projetos que busquem resolver problemas relacionados à comunidade escolar, ou problemas sociais de maneira geral, e que trabalhem essas temáticas de maneira interdisciplinar. Serão vetados projetos que já estiverem inscritos na Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo e que contenham conteúdo/menção implícita ou explícita de cunho racista, homofóbico, que propaguem a intolerância religiosa, que estejam relacionados a ideologias partidárias ou que possuam conteúdo ofensivo. Casos omissos serão julgados pela Comissão Avaliadora.

A primeira edição do evento, em 2019, contou com oficinas, palestras, espaços abertos de criação, hackathon e mostra interativa de ciências e de computação criativa/robótica, com a participação de cerca de 4 mil pessoas, na Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo (Efape). Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer novas experiências em educação desenvolvidas em todas as regiões do estado de São Paulo.

