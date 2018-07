O movimento do grupo Reação contra a derrubada do pontilhão da Sete de Setembro e da interdição da rua XV de Novembro atraí dezenas de moradores no centro de Catanduva. Com cartazes, muitos dos moradores protestaram contra o projeto da Rumo, já que segundo eles, iria prejudicar comerciantes e moradores a terem acesso as principais vias da cidade. Haverá também uma carreata a partir das 17 horas.