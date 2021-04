Movimento da Igreja Quadrangular em Favor da Vida Faz Oração em Hospitais da Cidade

O movimento organizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular teve a iniciativa na manhã de domingo (28) em realizar um momento de oração por Catanduva. Com essa finalidade, o grupo ‘Vidas Geram Vidas’, fez uma verdadeira saga, orando nas entradas da cidade e nas proximidades dos hospitais.

Junto ao grupo, Padre Osvaldo esteve em frente ao Hospital Padre Albino, onde ocorreu momento de oração. “Iniciativa louvável. Interceder pelas vidas para que Deus, na sua infinita misericórdia, entre com a providência divina, restaurando a saúde”, declara Padre Osvaldo.

O projeto ‘Vidas que Geram Vidas’, da 12⁰ Igreja do Evangelho Quadrangular, tem a participação de jovens, crianças e adultos na liderança a pastora Karen Dutra Lopes.

Num mo- mento em que muitas pessoas estão perdendo entes queridos ou amigos, a oração se faz presente como consolo e conexão com Deus. Além de ter uma força positiva para emanar a todos que precisam de proteção e cura divina.

Ariane Pio

Da Reportagem Local