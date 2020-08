Movimento Arremesso Solidário do Bax Catanduva é Prorrogado até 20 de Agosto

O Bax Catanduva prorrogou a campanha para arrecadação de alimentos. Intitulada como “Arremesso Solidário”, o movimento tem o objetivo de montar cestas básicas para ajudar famílias carentes de Catanduva, principalmente neste momento de pandemia, quando a vulnerabilidade só aumenta.

De acordo com a dirigente do Bax, Natália Burian, os bairros para entrega das cestas básicas serão definidos. “É nossa forma de contribuir socialmente com a comunidade nesse momento tão delicado. Precisamos ter mais empatia com o próximo. Esse é o momento certo”, diz.

Para participar dessa grande ação de solidariedade, os interessados têm até o dia 20 de Agosto para doar alimentos não-perecíveis. Os pontos de arrecadação são: Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo (Smelt), Margonar Veículos, OnByte Formação Profissional, Casa de Carnes Horebe, Central Surf, Barbearia Fabrício, JN Car Detail – Estética Automotiva, D’Paula Beer, Serv Festas Toledo, Geovando Prestação de Serviços, Santos Futebol Clube de Catanduva, WDS Assistência Técnica Especizada em Celulares, Galileu Roupas e Acessórios, Fortcon Indústria Conexões Hidráulicas.

O horário para realizar as doações é das 8 às 10:30 e das 14 às 16:30.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

