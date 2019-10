Move Dance Promete Agitar Catanduva Com 600 Bailarinos De 13 Municípios Paulistas

Já está tudo pronto para começar a segunda edição do Move Dance. O festival de dança terá início hoje, dia 18 de outubro, às 19h00, e segue até o domingo, dia 20, no Teatro Municipal Aniz Pachá. O evento é realizado pela Way Company e irá reunir 600 bailarinos de 13 municípios paulistas.

Serão 30 grupos que, além da Cidade Feitiço, virão de cidades como Jundiaí, São Carlos, Taquaritinga, Ibirá, Barretos, Sertãozinho, Araraquara, Ribeirão Preto, Novo Horizonte, Novais, Pindorama e São José do Rio Preto. Durante o evento, além da mostra competitiva, haverá batalhas, workshops e troca de experiências entre os artistas.

“Ações como o Move Dance, protagonizadas por artistas em parceria com o poder público, fortalecem a autonomia e o cenário artístico, e comprovam a eficácia da gestão compartilhada da cultura”, ressaltou, em nota oficial enviada ao O Regional, a secretária de Cultura Cris Anovazzi.

Já para o diretor-geral Matheus Matos, o intuito é tornar o Move Dance grandioso: “vamos construindo, ano após ano, um legado de cuidado e respeito com os artistas, sempre buscando melhorar. Em 2019, vamos levar o evento ao palco do Teatro Municipal, graças à Secretaria de Cultura, que viabilizou essa realização”.

A competição trará para Catanduva mais de 120 coreografias em modalidades como ballet clássico, jazz, contemporâneo, danças populares, danças urbanas e estilo livre. Vale ressaltar que as apresentações profissionais serão avaliadas por uma bancada de jurados, e um dos diferenciais deste ano é que as aulas serão gratuitas para os inscritos no festival.

“Pensamos nos mínimos detalhes, esse cuidado proporciona uma vivência incrível para os participantes com estudos, ideias e opiniões, fomentando a dança nos três dias de evento. Esperamos um público superior a duas mil pessoas, entre bailarinos, coreógrafos, professores e quem vai prestigiar as exibições”, complementa Matos.

Entre os prêmios aos vencedores, estão vagas para dois dos maiores cursos de férias do Brasil, além de vagas classificatórias e isentas para grandes festivais.

