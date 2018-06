Motoristas Devem Ficar Atentos a Trecho em Obra na Washington Luís

Motoristas que pretendem transitar pela Rodovia Washington Luís neste final de semana devem ficar atentos quanto aos trechos com interdição parcial de pista. Isso porque a rodovia passa por obras de manutenção já há uma semana.

De acordo com a concessionária que administra a pista o trecho que sofrerá interdição parcial neste sábado, dia 23, e domingo, 24, está situado a partir do quilômetro 399 da pista norte, em Catiguá. Segundo a empresa, a interdição será necessária para “realização de serviços de conservação e manutenção referentes à Terceira Intervenção no Pavimento”. O período de interdição está programado entre as 7 e 17 horas, mas a programação pode ser alterada em caso de chuva.

O trecho da pista norte da rodovia que passa pela região já vem recebendo manutenção desde a semana passada. No trecho que passa por Santa Adélia o reparo foi realizado no trecho entre os quilômetros 359 e 361. Entre Santa Adélia e Pindorama os quimômetros 367 e 370; entre Pindorama e Catanduva o trabalho foi realizado entre os quilômetros 375 e 379; no trecho de Catanduva entre os quilômetros 382 e 387; e já no trecho de Catiguá os quilômetros 395 e 396.

Ao passar pelos locais em obras, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade e obedeçam a sinalização.

Nathália Silva

Da Reportagem Local