Motoristas da Viação Suzano Fazem Nova Paralisação Por Não Receberem Ticket

Ontem pela manhã (15), os motoristas da Viação Suzano fizeram novamente uma pequena paralização para chamar atenção, pois, o ticket alimentação não havia caído na conta dos trabalhadores. O clima de insatisfação foi acalmado depois que secretaria de trânsito mediou conversa, contornado a situação e assim o serviço foi restaurado, voltando às atividades normais dos trajetos dos ônibus da Viação Suzano.

Em nota para o Jornal O Regional, a prefeitura divulgou:

“A Prefeitura de Catanduva lamenta a situação e busca o diálogo com a Auto Viação Suzano, empresa que realiza o transporte urbano no município, visando manter a regularidade dos serviços. A atual administração avalia o contrato na íntegra e as possibilidades de melhorias, sem aumentar a tarifa. A expectativa é, em breve, solucionar essa questão de uma vez por todas.”

A população que utiliza a empresa como único meio de transporte está indignada com a situação, pois outra situação parecida ocorre a menos de 20 dias, pelo mesmo motivo, a falta do pagamento dos benefícios. Motoristas e usuários cobram solução para o problema que pode se agravar daqui para frente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local