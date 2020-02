Motoristas Clandestinos: Em Operação, Nove Veículos São Apreendidos

Com o foco em “tirar de circulação” motoristas clandestinos, uma operação conjunta foi realizada pelos órgãos de fiscalização de trânsito – Polícia Militar, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito – resultou na apreensão de nove veículos. A operação foi realizada durante esta semana em diversos pontos da cidade. O foco da ação é a segurança e o respeito à legislação.

Maria Luiza Sprone, secretária municipal de trânsito, afirma que a fiscalização para o transporte de passageiros, quer seja por motos, motoristas de aplicativos ou escolar, foi intensificada. “É de extrema importância que os usuários utilizem somente serviços devidamente regulamentados”, alerta por meio da assessoria de comunicação.

De acordo com a STU, na quinta-feira, dia 20, foram apreendidas seis motos. Os condutores atuavam de forma clandestina como mototaxistas. Nesta sexta-feira, dia 21, três motoristas de aplicativo também tiveram os veículos recolhidos na ação.

“A fiscalização é realizada nos quatro cantos da cidade, para verificar os casos de profissionais que não atuam de acordo com a lei. O trabalho é contínuo e será desenvolvido durante o ano todo”, destaca.

Os motoristas que prestam serviços no transporte escolar, aplicativos e mototaxistas devem se regularizar. Para isso, tem de procurar pela Central de Atendimento da Prefeitura. O formulário pode ser obtido de forma prévia no site da Prefeitura, no endereço www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-credenciado.

Os usuários podem identificar os veículos regularizados, para não embarcar numa fria. No transporte por aplicativo, a credencial está localizada no para-brisa. Os veículos devem exibir um adesivo azul e branco que traz a marca da Prefeitura. As vans escolares têm o adesivo na parte lateral e, assim como os mototaxistas, as placas do veículo devem ser vermelhas. Em caso de dúvida, basta solicitar a credencial ao motorista. Ele deve portar o documento que é emitido pela STU.

Karla Konda

Editora Chefe