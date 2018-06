Motorista Perde o Controle da Direção e Bate em Dois Carros Parados em Catanduva

Um motorista se envolveu em um acidente de trânsito na noite de ontem (30) no Jardim Bela Vista. Ele teria perdido o controle da direção e bateu em dois carros que estavam parados. Uma jovem que estava no veículo ficou presa nas ferragens. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), pessoas que estavam próximas ao local teriam tentado retirar a jovem do veículo.

Houve confusão, garrafas foram jogadas nas equipes da guarda e gás lacrimogênio foi usado para controlar a situação. A jovem foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital Padre Albino. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e o caso foi apresentado no Plantão Policial.

Fotos: Divulgação/WhatsApp