Motorista Morre Em Capotamento Na Rodovia Que Liga Ariranha

Na madrugada deste domingo (08), na estrada vicinal José Cury, um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito. O acidente aconteceu próximo ao ribeirão da onça, no trecho da via entre Ariranha e Vista Alegre do Alto.

De acordo informações da polícia, o motorista conduzia um jipe no sentido Ariranha voltando de uma festa, quando por motivos a serem esclarecidos perdeu o controle da direção e capotou. O veículo foi parar às margens da rodovia.

No acidente, o motorista chegou a ser arremessado do jipe e não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo do motorista foi sepultado na manhã de ontem, (09) no Cemitério Municipal de Ariranha.

O Estado de São Paulo é mais motorizado que a Região Sudeste, que, por sua vez, é mais motorizada que o Brasil na sua totalidade. As taxas de motorização em 2015 são respetivamente 61 / 53 / 46 veículos por 100 habitantes

Da mesma maneira, o Estado de São Paulo é menos perigoso que a Região Sudeste, que, por sua vez, é também menos perigosa que o Brasil. Os índices de mortalidade em 2015 são respetivamente 12 / 14 / 18 mortos por 100.000 habitantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local