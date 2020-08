Motorista Morre Em Acidente Na Vicinal Primo Noveli Próximo a Catanduva

Na madrugada de quinta-feira (13), um homem de 57 anos morreu em um acidente de trânsito na vicinal Primo Noveli, em Catanduva. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dois carros acabaram se chocando de frente e o motorista não resistiu aos ferimentos. Três pessoas estavam no outro veículo envolvido no acidente. Eles foram encaminhados para o hospital Padre Albino com ferimentos leves. A causa do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil.

No começo do mês de agosto, também houve um acidente fatal, na Rodovia Professor Antônio Ruete, entre Pindorama e Palmares Paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um acidente entre um carro e um caminhão pipa, o motorista bateu o carro que dirigia de frente com um caminhão que trafegava no sentindo contrário.

Com o impacto da colisão, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão sofreu escoriações e foi encaminhado para o hospital.

Ainda segundo as informações a vitima tinha 26 anos e por motivos que ainda serão averiguados, teria invadido a pista contrária e colidido com um caminhão pipa.

