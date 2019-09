Motorista Morre em Acidente Com Caminhão De Carga Perigosa

Um homem morreu na manhã de ontem depois de um acidente com o caminhão em que dirigia. O veículo tombou lateralmente na rodovia Roberto Mario Perosa (SP-379) entre Urupês e Irapuã.

O caminhão reboque com dois tanques transportava óleo vegetal e 17 mil litros do produto vazaram. O óleo não atingiu rios ou mananciais.

De acordo com informações do capitão José Luciano Val, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, o caminhão ficou com a cabine e um dos tanques na posição lateral e o segundo tanque parou com os eixos para cima. Foi neste tanque o óleo vegetal vazou.

Na manhã de ontem (5) próximo ao município de Irapuã, um caminhão reboque com dois tanques, transportando óleo vegetal tombou causando a morte do motorista.

O atendimento da ocorrência foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte e de São José do Rio Preto, CETESB, polícia rodoviária, polícia civil, polícia técnico científica. A polícia está investigando as causas e motivos que levou ao acidente.

O Óleo vegetal e a gordura vegetal residual são considerados resíduos perigosos para o meio ambiente e para a saúde humana. Quando dispersados no meio ambiente causam sérios prejuízos afetando pessoas, fauna e flora, principalmente quando associado com outros poluentes comuns nas áreas mais urbanizadas.

Por não serem biodegradáveis, eles levam muito tempo para se diluírem no ambiente. Jogados no solo, matam a vegetação e os microorganismos, destruindo o húmus, causando infertilidade da área, podendo atingir o lençol freático, inutilizando os poços da região de entorno; Se jogados no esgoto, irão comprometer o funcionamento das estações de tratamento de esgoto, podendo chegar a causar a interrupção do funcionamento desse serviço.

Ariane Pio

Da Reportagem Local