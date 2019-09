Motorista é Detido Por Manobra Perigosa na Rua Antonio Girol

A GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu deter um homem por direção perigosa na Rua Antonio Girol na quarta feira (4). A equipe foi acionada por uma pessoa que presenciou o fato.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista deu um “cavalo de pau”, na ocasião uma placa de trânsito foi atingida, bem no cruzamento com a Avenida Daniel Soubhia. Mesmo assim, ele seguiu pela Rua Campinas, onde bateu novamente, dessa vez em um poste de cimento e ateou fogo no próprio carro.

Segundo a GCM, apesar da movimentação e o susto, ninguém se feriu. O homem tentou resistir à abordagem e ameaçou agredir os guardas com socos. Foi preciso usar força física moderada para contê-lo e o suspeito teve de ser algemado devido ao estado que ele se encontrava.

Ele foi levado ao Plantão Policial, onde o caso foi apresentado. Depois de ouvido, o homem acabou liberado por ser constatado que ele tem problemas psicológicos e passa por tratamento.

Há um mês a Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva flagrou motocicletas sendo usadas para manobras arriscadas em via pública, na Vila Soto. A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com três motociclistas pilotando sem capacetes e empinando os veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, eles tentaram fugir. Houve perseguição até que duas motos foram alcançadas em outro ponto do bairro, momento em que um dos condutores abandonou o veículo e fugiu a pé. Na vistoria, foi constatado que as motos eram produtos de leilão. O caso foi apresentado ao Plantão Policial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local