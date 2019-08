Motociclistas São Flagrados Pela GCM Empinando E Sem Capacetes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva flagrou motocicletas sendo usadas para manobras arriscadas em via pública, na Vila Soto. A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com três motociclistas pilotando sem capacetes e empinando os veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, eles tentaram fugir. Houve perseguição até que duas motos foram alcançadas em outro ponto do bairro, momento em que um dos condutores abandonou o veículo e fugiu a pé. Na vistoria, foi constatado que as motos eram produtos de leilão.

Diante dos fatos, a GCM solicitou apoio da Polícia Militar, que tomou as providências administrativas. As motocicletas foram recolhidas. O rapaz que pilotava um dos veículos acabou liberado.

Na semana passada a GCM informou que conseguiu deter um jovem, de 19 anos e, recuperar uma moto que havia sido furtada de uma livraria. O furto do veículo aconteceu num estacionamento em área reservada do estabelecimento, localizado na região central da cidade.

A equipe do patrulhamento de rotina recebeu a informação de que um rapaz estava pilotando uma moto sem placas, com as mesmas características do veículo furtado.

A CGM conseguiu pegar o suposto homem com a moto. Ao ser abordado e questionado, o rapaz acabou alegando ter praticado o furto. Com informações obtidas junto a ele, a guarda localizou o baú que ficava acoplado na garupa da motocicleta e que havia sido descartado em um terreno baldio nas proximidades. Além disso, as equipes chegaram ao homem com quem o rapaz tinha negociado a bateria da moto em troca de drogas.

O caso foi apresentado ao Plantão Policial. O jovem foi preso por furto e porte ilegal de droga, por que a guarda também encontrou com ele um pino de cocaína. O outro envolvido na receptação da bateria acabou liberado, mas será investigado por tráfico de drogas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local