Motociclistas São Detidos Disputando Racha Em Catiguá

Na manhã deste domingo (22), três motociclistas foram detidos disputando racha na rodovia Washington Luís, em Catiguá.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um cerco foi montado com apoio da equipe de Catanduva, em um dos trechos da pista. Três deles foram abordados. De acordo com os policiais, os pilotos se reúnem aos domingos para disputar racha na rodovia, colocando em risco a própria vida e também de outros motoristas. Os três foram detidos e levados para o Plantão Policial, onde foram ouvidos e liberados.

Os motociclistas foram multados em quase R$ 4 mil cada um, tiveram as CNHs suspensas e podem pegar até três anos de prisão.

As motos, esportivas e potentes, foram guinchadas. A polícia encontrou irregularidades nos veículos, dentre eles, alterações nas placas.

Eles serão multados por excesso de velocidade, além de responder processo criminal. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, participar de corrida, disputa ou competição automobilística gerando situação de risco prevê penas de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a habilitação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local