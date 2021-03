Motociclista Morre ao Colidir na Traseira de um Caminhão na Rodovia em Catiguá

Um acidente fatal foi registrado na última quinta-feira, dia 18 de março, na Rodovia Washington Luís, em Catiguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um homem de 45 anos morreu no local, após uma colisão.

Ainda de acordo com a PRE, a vítima estava trafegando pela rodovia, quando por motivos desconhecidos, bateu a moto que pilotava na traseira de um caminhão. Com o impacto da colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Ainda segundo a polícia, a faixa direita da Rodovia Washington Luís precisou ser interditada.

O caminhoneiro não ficou ferido.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local