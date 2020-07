Moto Roubada É Recuperada Pela Guarda Civil Municipal De Catanduva

Na manhã de sábado (25), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva recuperou uma motocicleta roubada. O veículo foi localizado na Avenida Theodoro Rosa Filho, no Parque dos Ipês, o caso veio à tona por meio de denúncia anônima.

Diante das informações obtidas pelo Disque-Denúncia 153, uma equipe da Guarda se deslocou até o parque dos Ipês. A moto foi localizada, os guardas fizeram a pesquisa da placa e confirmaram que havia o registro de roubo do veículo.

O serviço de guincho foi acionado e a moto levada ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada como localização e apreensão de veículo. Posteriormente, foram tomadas outras providências, como a comunicação ao proprietário.

A moto per­tence a um entregador que foi rendido na Avenida Daniel Soubhia um dia antes. Durante o assalto, a vítima foi atingida com um golpe na cabeça e ficou desacordada. Ele só percebeu que o veículo havia sido roubado quando recuperou os sentidos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook