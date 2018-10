Moto Clube Realiza ‘Campanha dos Alimentos’ para Ajudar Associação Beneficente

Fundado no Japão, e há oito anos de tradição no Brasil, com sede na cidade de Monte Alto, o Motorcycle Club Bad Influence está realizando a “Campanha dos Alimentos 2018”, na Cidade de Catanduva.

Segundo os integrantes a campanha teve início no dia 17 de setembro com término previsto para o final do mês de outubro e está dividida em três etapas. A primeira envolve os moto clubes da cidade e região que estão sendo convidados para participar com a doação de uma cesta básica por grupo. A segunda envolve empresas e comércio em geral. E a última etapa será convidada toda a população para doar dois pacotes de arroz.

A princípio todos os alimentos arrecadados serão doados para a Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso, que atualmente atende 60 crianças durante o dia e oferece 120 pratos no jantar – de segunda a sexta-feira – para as famílias carentes, resultando em um gasto diário de 13 kg de arroz.

Por outro lado, se as doações ultrapassarem a meta, os alimentos poderão ser doados para uma segunda instituição, ainda à ser definida.

As pessoas interessadas em colaborar podem deixar a sua doação em dois endereços de arrecadação: na Barbearia Zacarelli, na rua Sete de Setembro, n° 656 ou no Marcelinho’S Conveniência e Tabacaria, na avenida Engenheiro José Nelson Machado, n° 930.

Para os organizadores da campanha, um dos princípios do motociclismo é a amizade, solidariedade e união.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local