Motivação Profissional É A Chave Para O Aumento Da Produtividade

Profissionais desmotivados, geralmente, realizam suas atividades com menos animação e o resultado desse desanimo pode gerar queda na produtividade e insatisfação. Pesquisas afirmam que as empresas que desejam obter melhores resultados precisam investir mais na qualidade e na satisfação profissional de seus empregados.

Motivação e produtividade são fatores diretamente ligados. Quando a pessoa se vê valorizada, a tendência é que ela se sinta mais motivada, se empenhando mais, buscando realizar suas atribuições da melhor maneira possível. Contudo, se a situação é contrária e o colaborador está desmotivado, sua produção costuma cair e perder a qualidade.

Sob o ponto de vista da empresa, colaboradores desmotivados são sinônimos não apenas de baixa produtividade, mas também de um ambiente de trabalho hostil. Isso porque a falta de motivação para executar as tarefas afeta diretamente a autoestima profissional. “Toda empresa deve ter como objetivo estimular a motivação e o bem estar dos profissionais. Os profissionais são parte da empresa, e a empresa tem que demonstrar ao funcionário que ele é um componente importante. Outro fator crucial é a empresa sempre manter um bom diálogo com seus colaboradores”, afirma um consultor de recursos humanos.

Um dos pontos que contribui para melhorar o ambiente organizacional é a comunicação. Criar uma cultura de feedback é uma forma de reconhecer e valorizar a importância de cada um na empresa. A prática deve ter como objetivo a construção de melhorias contínuas através de uma comunicação direta e transparente.

Outro fator que contribui para a desmotivação profissional é a restrição de crescimento dentro da empresa. Não ter espaço para crescer profissionalmente faz com que muitos profissionais deixem de enxergar motivos para permanecer em uma empresa. Com relacionamentos interpessoais positivos sendo cultivados, fica muito mais fácil trabalhar em equipe. Isso porque a motivação acaba gerando um maior engajamento entre os funcionários, o que aumenta a colaboração até mesmo nas tarefas mais simples.

André Santos

Da Reportagem Local