Mostra Fotográfica de Padre Albino Chega Ao Colégio Catanduva

A mostra fotográfica “A vida e obra de Padre Albino” chegou ao Colégio Catanduva. Lá, ficará exposta para visitação até o final de Agosto. Distribuídas no hall de entrada do colégio, a mostra reúne sete painéis frente e verso, com 123 fotos desde a chegada do Monsenhor à Catanduva até seu falecimento, em 1973. A ação é organizada pelo Museu Padre Albino.

De acordo com informações da Fundação Padre Albino, a exposição tem despertado a curiosidade das crianças. Alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I já visitaram a exposição, acompanhados de suas professoras, Rosemeire Ap. Marques Rosa e Josiane Grefenir da Silva, que ressaltaram a importância do sacerdote para o desenvolvimento da cidade.

Aberta na Pinacoteca Municipal João Nasser, em maio passado, a exposição já passou pelo AME Catanduva, Hospitais Emílio Carlos e Padre Albino e ainda irá percorrer outros departamentos mantidos pela Fundação Padre Albino. A exposição faz parte da programação comemorativa do centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva.

Placas ajudam a conhecer a história

Dentro da programação comemorativa dos 100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva e com o objetivo de manter viva a memória e ressaltar a importância do mesmo para a cidade, placas informativas foram instaladas nos departamentos mantidos pela Fundação Padre Albino. Além de identificar os espaços, as placas possuem tecnologia QRCode: facilmente escaneado por celulares equipados com câmera, esse método leva automaticamente para o site dos 100 anos da chegada de Padre Albino, onde é possível conhecer a história daquela entidade, numa verdadeira viagem ao tempo.

Segundo a Fundação Padre Albino, foram mais de 25 placas distribuídas. Elas estão instaladas no Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, Museu Padre Albino, Recanto Monsenhor Albino, Padre Albino Saúde (PAS), UNIFIPA – Câmpus Sede e Câmpus São Francisco, Colégio Catanduva, Colégio Nossa Senhora do Calvário (Colegião), Coleginho, Lar Ortega-Josué, Casa da Criança Sinharinha Netto, Vila São Vicente de Paulo, Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida, Capela São Bento e Igreja Matriz de São Domingos.

