Mostra Educacional Aborda O Ensino Ofertado A Crianças Com Deficiência

Reforçando a Semana da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de Catanduva irá promover, a partir da próxima terça-feira (27), a 1ª Mostra do Atendimento Educacional Especializado. A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação será realizada no Espaço Cultural Luiz Carlos Rocha, a pérgula da Praça da República, com programação até a próxima sexta-feira, dia 30.

Quem prestigiar a mostra poderá conhecer o funcionamento do Atendimento Educacional Especializado, que é totalmente direcionado a crianças com deficiência. Atualmente, as escolas municipais têm cerca de 300 alunos participando dessas atividades.

“O acolhimento é feito na sala de recurso multifuncional, que fica na própria escola, no contraturno escolar. Os atendimentos são organizados de duas formas – individual ou em pequenos grupos. A duração mínima é de duas horas/aula por semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, fotos e vídeos apresentarão as salas de recursos multifuncionais, a organização dos horários e público-alvo. Além disso, será possível aprender sobre a legislação voltada aos alunos com deficiência”, informa a nota oficial da prefeitura.

A Secretária da Educação, Tânia Aparecido Ribeiro Fonseca, também falou sobre a ação: “os materiais utilizados nos atendimentos, como jogos pedagógicos, livros didáticos, músicas entre outros recursos adquiridos pela escola ou confeccionados pelos próprios professores poderão ser vistos de perto nesta primeira edição da mostra”. Vale ressaltar que a rede do Atendimento Educacional Especializado é formada por professores especialistas, que demonstrarão os recursos utilizados com os alunos e também as estratégias planejadas, de acordo com as especificidades de cada criança.

“O evento incluirá a intervenção com o público, por meio de diálogos e música. O cantinho da inclusão, montado no espaço, terá materiais que as crianças podem manusear, interagir e participar de forma ativa da programação”, reforça a nota.

As escolas interessadas podem fazer o agendamento da visitação à mostra, que também estará aberta a toda a população. O telefone de contato é o (17) 3531-9500. Já o horário de funcionamento será das 8h00 às 12h00, e das 13h00 às 17h00, de terça a quinta-feira, dias 27, 28 e 29. Já no dia 30, sexta-feira, o atendimento será das 8h00 às 12h00.

