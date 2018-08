Mostra de Trabalhos Manuais dos Cras É Realizada Neste Final de Semana

Entre hoje (10) e amanhã (11) acontece a Mostra de trabalhos manuais dos Centros de Referência de Assistência Social de Catanduva. As peças serão expostas no Espaço Cultural da Praça 9 de Julho das 9 às 17 horas. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Assistência Social. A entrada é gratuita.

De acordo com o setor, as peças expostas foram produzidas nas oficinas de artesanato oferecidas nos Cras. A ação objetiva a apresentação dos produtos feitos pelos grupos de artesanato que integram a grade de atividades nos núcleos de atendimento social.

Devem ser colocadas à mostra cerca de 150 peças entre bordados em guardanapos, toalha de mesa, de rosto e de mão bordados, pintura em tecido, tricô, crochê e quadradinhos do bem (mantas confeccionadas com lã).

Cada núcleo social da cidade tem em sua grade as oficinas de artesanato. Atualmente, Catanduva possui três Cras nos bairros Juca Pedro, Imperial e Bom Pastor. Uma nova unidade de atendimento social será implantada no Nosso Teto. O prédio que deverá abrigar as atividades está sendo reformado.

NOVO CRAS

A Prefeitura de Catanduva informou que investiu cerca de R$ 370 mil para reforma do prédio que abrigará o novo polo do Centro de Referência da Assistência Social – O Cras Nosso Teto. De acordo com o setor o valor cedido contempla adequação em todo o layout interno do prédio, inclusive com a demolição de paredes, ganhando espaço em ambientes de espera e para a realização de oficinas.

“Os serviços incluem troca de vidros, colocação de forro em PVC, troca do piso interno, reformas de esquadrias de madeira e metálicas, banheiros separados para funcionários e usuários, além de pintura completa e substituição do alambrado por gradil eletrofundido. Todo o prédio será adaptado para pessoas com deficiência”, afirmou por meio da Assessoria de Comunicação. Parte dos trabalhos (demolição, colocação de forros e pintura) envolvem material e mão de obra próprios da Prefeitura. Catanduva ficará bem amparada no quesito social, nos quatro cantos da cidade. Teremos uma unidade mais próxima à comunidade dessa área, estimulando a quem precisa a buscar atendimento e a participação nas atividades”, comentou Neusa Peres, secretária de Assistência Social.

Da Reportagem Local