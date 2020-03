Mostra de Teatro Popular Terá ‘Gonzaga Para Crianças’ no Zoo Neste Domingo

Prepare a sanfona, porque a Mostra de Teatro Popular tem uma nova atração neste domingo, dia 15 de Março. Será a vez de conferir de perto a peça “Gonzaga para Crianças”, no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, às 15 horas. O espetáculo, do Grupo Cabrabão, mostra a infância de Luiz Gonzaga, o maior representante da música nordestina do Brasil. Na cidade de Exú, ele vive com a mãe Ana, uma mulher extremamente religiosa e com o pai Januário, que trabalha com o conserto de sanfonas. O talento na música vem de berço, já que o patriarca é tocador de zabumba.

Na trama, Luiz conhece Nazinha e fica completamente apaixonado por ela, enquanto aprende a tocar sanfona e a lidar com diferenças sociais existentes entre eles, já que a menina tem como pai, um arrogante coronel.

O texto e direção da produção são de Rafael Back, com figurinos de Vânia dos Santos. O cenário foi produzido pelo Grupo Cabrabão e a direção musical é de Maju Malavaes. O elenco é formado por Aline Leite, Henrique Zukovski, Rafael Back e Vânia dos Santos. A musicalidade do espetáculo é composta por Carol Oliveira, Maju Malavaes, Sula Ocon e Vinícius Spina.

A mostra tem como diferencial universalizar o acesso à cultura, especialmente no mês dedicado ao teatro. A programação tem realização da RB Produções, com a parceria da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria e Fundo Municipal de Cultura. A atividade foi aprovada pelo Edital de Incentivo às Artes de 2019 e traz o apoio da Associação Dell’arte, Trecho Escola de Arte e Grupo Cabrabão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local