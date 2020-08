Mostra De Teatro Popular Com Peça ‘Vapor’ Ultrapassa Duas Mil Visualizações

A Mostra de Teatro Popular alcançou mais de 2,2 mil espectadores somente na sua finalização realizada no final de junho, com três atividades – oficina, processo de compartilhamento do elenco e estreia da peça ‘Vapor’.

Em formato virtual devido às restrições impostas pela pandemia. A iniciativa teve início em março, quando apresentou sete espetáculos e realizou duas oficinas. Um projeto aprovada pelo Fundo Municipal de Cultura, por meio do Edital de Incentivo às Artes de 2019.

O diretor e ator Rafael Back contou que para realizar uma mostra de Teatro Popular foi o maior desafio como produtor cultural que teve até o momento. “Digo isso por duas questões: a primeira por que o Teatro Popular ainda é visto de certa maneira como algo ligado a cultura marginal e das massas mais apartadas do meio artístico, e em segundo lugar porque tivemos que enfrentar a quarentena bem no meio do festival. Como sempre na arte, fazemos das dificuldades nossa maior matéria prima. O resultado foi que conseguimos por meio da adaptação online do festival atingir mais pessoas e popularizar ainda mais o festival. Ao todo foram mais de dois mil acessos nas plataformas e o público presencial de aproximadamente mil pessoas antes da Pandemia. Foram resultados acima da expectativa e considero que o festival alcançou seu principal objetivo, o acesso a cultura e a arte” finaliza Rafael Back.

Ele ainda prometeu que muitas coisas novas estão sendo criadas e elaboradas, em breve o pessoal que curte o teatro e cultura de Catanduva poderá conferir.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

