‘Mostra de Repertório da Cia Casa Amarela’ Começa Nesta Quinta-Feira

Nesta semana, de 18 a 21 de março, a Cia da Casa Amarela apresenta a ‘Mostra de Repertório da Cia Casa Amarela’, com Édith e Charlôt. São quatro trabalhos inéditos com assinatura dos atores, diretores e produtores Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues, que serão apresentados online, sempre às 20hs, no Facebook e YouTube.

O projeto é apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 – Projeto Aprovado 002/2020

Repertório: Na quinta-feira (18), EDITH E CHARLÔT. Na sexta-feira (19), COM QUEM VOCÊ ESTÁ FALANDO? No sábado (20) A MORAL DA HISTÓRIA. E no domingo (21) E ASSIM SOBREVIVEMOS.

Para acompanhar deve acessar o link: https://fb.me/e/8Kl4iVY5U.

Sobre Cia Casa Amarela – Completando 26 anos de teatro dedicado à infância, juventude e todo o público, a Cia da Casa Amarela foi criada em 1995, na cidade de Catanduva, pelos atores profissionais Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues.

A Cia da Casa Amarela já conquistou por três vezes o Prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte e três Troféus Mambembe, em São Paulo, capital – feito inédito para cias do interior paulista! Também ganhou mais de 100 prêmios em festivais de teatro em diversas regiões do Brasil.

Representou o Brasil em dois festivais internacionais em Portugal. Participou e ainda participa de diversos projetos e eventos culturais em diversos estados como o Projeto Mosaico, Mostra SESI de Teatro, PAC Cultural, Virada Paulista, Caravana Paulista de Teatro, Caravana Funarte de Circulação, Segundas no Memorial da América Latina, Recreio nas Férias na capital paulista, além de festivais nacionais e internacionais de teatro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local