Mosca Dos Estábulos Causam Danos Para Pecuaristas

A Stomoxys calcitrans, comumente conhecida como “mosca dos estábulos” ou “mosca da vinhaça” é, atualmente, responsável por causar prejuízos de grande impacto econômico nas cadeias produtivas da pecuária bovina em alguns estados do Brasil, dentre eles Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo o veterinário Leandro Icaro Lemes, a “mosca dos estábulos” tem como hospedeiro a maioria dos animais, entretanto os bovinos são os que mais sofrem com a sua presença. A espoliação e a irritação, provocadas por essas moscas, fazem com que os animais tenham de 15% a 20% de decréscimo no ganho de peso e 40% a 60% de prejuízo na produção de leite. O total de danos que essa mosca pode provocar irá depender do grau de infestação do rebanho.

O veterinário explica que com a safra de cana de açúcar no ano de 2019 surge a preocupação de um novo surto de “mosca do estábulo”, pois, uma das formas de proliferação de tal é dada pelos restos de palhada e fertirrigação (vinhaça) que são realizadas nas lavouras, proporcionando ambiente adequado para o desenvolvimento dos ovos. Outro modo de proliferação se dá pelo acúmulo de resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal nas propriedades, tais como feno, silagem, material verde picado, e especialmente as fezes de bovinos, as quais servem de substrato para o desenvolvimento das larvas e moscas.

“Uma solução, mas não tão eficaz, em situações de emergência, o inseticida é uma alternativa para o produtor, porém, por não ser uma opção sustentável, e seu uso continuo propiciar a seleção e desenvolvimento de populações de moscas resistentes, deve ser utilizado apenas em casos extremos. Quando o produto químico não faz mais efeito o pecuarista tem que jogar detergente liquido no dorso do animal, nas patas e em áreas mais atacadas pela mosca” finaliza Leandro.

Uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa mostra que a prevenção e controle podem ser feitos, a partir de medidas simples e que devem fazer parte da rotina das propriedades rurais. Entre elas: Manter a higiene das instalações, limpando as fezes e restos alimentares, principalmente em propriedades com sistema de confinamento ou leiterias. Remover e dar destino adequado (espalhamento ou compostagem) dos resíduos alimentares de animais, bem como de dejetos e matéria orgânica acumulados, pois representam fontes de criação de larvas de moscas. Revolver o material de compostagem completamente duas vezes por semana e drenar a água da chuva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local