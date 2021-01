Morre Morador de rua de Rio Preto que Estava Internado em Hospital de Catanduva

O morador de rua de são José do Rio Preto que teve seu corpo incendiado enquanto dormia morreu na manhã de ontem (20), ele estava internado na ala especializada para queimados do Hospital Padre Albino, em Catanduva.

Segundo as informações, o homem estava em situação de rua e se chamava Francisco Henrique de Lima e foi queimado vivo enquanto dormia, na madrugada da última sexta-feira (15), na região central de Rio Preto. Francisco sofreu o atentado enquanto dormia em uma casa abandonada, na Rua Bernardino de Campos. Com imagens do circuito de segurança mostraram o momento em que o autor do crime ateia fogo na vítima. O homem foi preso por policiais da Deic, onde permanece ainda no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto e vai responder por homicídio.

Ariane Pio

Da Reportagem Local