Morre aos 39 anos, Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Gustavo Ziviani Martins

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luis Pereira e demais vereadores comunicam o falecimento do funcionário público da Câmara, Gustavo Ziviani Martins, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 22 de julho.

Aos 39 anos, o Advogado e Assessor Jurídico da Casa de Leis deixa a esposa Priscila, os filhos Gabriel e Ana, familiares e amigos.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso amigo, advogado e assessor jurídico, Dr. Gustavo Ziviani Martins. Ele que atuava brilhantemente na Secretaria Jurídica da Câmara Municipal de Catanduva desde 2008, deixará muitas saudades no Legislativo. Quem o conhece sabe a grande pessoa que ele era, o tanto que ele era admirado e o tanto que todos gostavam dele. Dr. Gustavo, desde quando descobriu a doença, jamais perdeu a esperança e com fé em Deus ele lutava incansavelmente, mas sabia da dificuldade que enfrentaria. Dr. Gustavo também vivia di­zendo que tinha conhecimento da gravidade da doença que estava enfrentando e por isso sua maior preocupação era como ficaria a sua família com a falta dele”, disse Pereira.

O velório será nesta quinta-feira, 23 de julho, das 06:00 às 10:00 horas, no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Da Reportagem Local

