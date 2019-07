Morar Muito Longe Do Trabalho Pode Prejudicar A Saúde

Viver bem não é apenas ganhar um bom salário e ter um emprego que garanta a realização profissional. Embora tudo isso seja importante, a qualidade de vida é fundamental e morar perto do trabalho é um dos fatores que mais contribuem para o bem-estar.

Preocupadas com a produtividade e a qualidade de vida dos seus colaboradores, algumas empresas já disponibilizam alternativas para aliviar o estresse e promover a saúde no ambiente corporativo. Salas de descanso, aulas de ginástica laboral, massagens e ônibus fretados são algumas delas. “Na minha empresa eu tenho muitos funcionários que são de outras cidades. Eu sei o quanto é cansativo ter que viajar uma longa distancia todos os dias, ainda mais tendo que pagar um absurdo em passagens de ônibus ou combustível. Como empresário eu consigo negociar com as empresas de ônibus e ate consigo descontos no combustível, então foi isso que eu fiz. Para facilitar a jornada de meus funcionários eu ofereço a eles passe livre e para quem quiser vir de automóvel, ofereço um cupom para eles terem desconto no combustível. Sei que não é muito, mas já ajuda bastante. Outra coisa que eu fiz também foi oferecer almoço gratuito a todos os funcionários, evitando que eles tenham que se deslocar para ir almoçar, isso também contribui para aumentar o estresse”, conta um empresário da região.

Uma consultora de recursos humanos apresenta algumas dicas de conciliação entre patrões e empregados para melhorar o trajeto de ida e volta do trabalho. “É fundamental que o patrão e o empregado cheguem a um consenso que seja melhor para os dois lados. Existem muitas formas para se aliviar o estresse da longa viagem para o trabalho. Algumas são: tentar negociar horário mais flexível para evitar o horário de pico tanto na jornada de ida quando na volta do trabalho, se for possível, pode-se tentar negociar a realização de parte do trabalho em Home Office, a empresa pode oferecer formas para o funcionário economizar com o transporte, oferecer almoço no local de trabalho, isso também contribui para aliviar o estresse”, relata a consultora.

André Santos

Da Reportagem Local