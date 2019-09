Moradores Reclamam Sobre Falta de Iluminação em Ruas de Catanduva

Ruas escuras, sinônimo para muitos de insegurança. E é por esse motivo, que moradores de dois bairros de Catanduva, procuraram a reportagem de O Regional para reclamar da demora na troca de lâmpadas queimadas em postes de iluminação pública.

Num dos casos, uma moradora da rua Miguel Montes Martins Filho, no Jardim Aeroporto afirma que desde janeiro, poste próximo ao número 52. “Não sei quantas vezes já liguei para prefeitura para reclamar. Sempre dizem que vão ver, que vão consertar e até agora nada. Tenho reclamado desde janeiro. Essa situação não pode mais ficar assim. Não podemos ter ruas escuras’, disse a moradora.

O mesmo problema é denunciado por uma mulher que mora próximo a rua Foz do Iguaçu, no Jardim Martani. Neste caso, o tempo de espera é menor. “Faz 15 dias que eu tento que instalem novas lâmpadas nessa rua. Eu ligo, ligo e ninguém faz nada. Pior ainda quando o atendente de trata com falta de educação. Já até falei que compraria a lâmpada se fosse preciso. Questiono como ficamos com essas ruas escuras e a resposta que eu obtive foi aí o problema é da senhora”.

E não é só na rua Foz do Iguaçu segundo a moradora.

Para quem percorre a avenida Benedito Zancaner também é uma escuridão, de acordo com ela. “Maior parte da avenida também está sem luz. É muito ruim para quem anda a pé pela avenida. A prefeitura precisa fazer alguma coisa”, concluiu a moradora.

Karla Konda

Editora Chefe